Описание Балтийском моря
География
Описание Балтийском моря
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Балти́йское мо́ре (ст.-слав. море Варяжское, польск. Morze Bałtyckie, нем. Ostsee, н.-нем. Oostsee, швед. Östersjön, дат. Østersøen, фин. Itämeri, эст. Läänemeri,латыш. Baltijas jūra, лит. Baltijos jūra) — внутриматериковое окраинное море Евразии, глубоко вдающееся в материк. Балтийское море расположено в севернойЕвропе, принадлежит бассейну Атлантического океана.Крайняя северная точка Балтийского моря расположена вблизи полярного круга (65°40' с.ш.), крайняя южная — около Висмара (53°45' с.ш.).Крайняя западная точка расположена в районе Фленсбурга (9°10' в.д.), крайняя восточная — в районе Санкт-Петербурга (30°15' в.д.)Площадь поверхности (без островов) — 415 тыс. км². Объём воды — 21,5 тыс. км³.
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