Сочинение на тему дыхание растений в своей деятельности
Биология
Сочинение на тему дыхание растений в своей деятельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как и всем живым организмам, растениям для жизнидеятельности не обходима энергия. РАСТЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ ЕЁ В ПРОЦЕССЕ ДЫХАНИЯ. Все вы видели процесс горения при этом органические вещества взаимодействуют с кислородом. Сложные органические вещества распадаются на более простые. О, свобождается все это дело в виде света и тепла фотосинтез и органические вещества горение сходно с дыханием. Все органы дыхания растения взаимодействуют и тут участвует фотосинтез и все короче
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