Битовая глубина цвета равна 24 . Сколько различных оттенков серого цвета может быт?? отображено на экране ( серый цвет получается , если уровни яркости всех трех базовых цветов одинаковы )?
Информатика
Битовая глубина цвета равна 24 . Сколько различных оттенков серого цвета может быт?? отображено на экране ( серый цвет получается , если уровни яркости всех трех базовых цветов одинаковы )?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество оттенков серого = 2^(24/3) = 256
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