Битовая глубина цвета равна 24 . Сколько различных оттенков серого цвета может быт?? отображено на экране ( серый цвет получается , если уровни яркости всех трех базовых цветов одинаковы )?

Информатика

Битовая глубина цвета равна 24 . Сколько различных оттенков серого цвета может быт?? отображено на экране ( серый цвет получается , если уровни яркости всех трех базовых цветов одинаковы )?

Автор: Гость