В каком примере на месте пропуска пишется НН? 1) мочё..ые яблоки 2) высуше..ы на солнце 3) краше..ые краской 4) кова..ый сундук В каком варианте ответа перечислены все цифры, на месте которых в пред- ложении должны стоять...

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В каком примере на месте пропуска пишется НН? 1) мочё..ые яблоки 2) высуше..ы на солнце 3) краше..ые краской 4) кова..ый сундук В каком варианте ответа перечислены все цифры, на месте которых в пред- ложении должны стоять запятые? В воздухе плавно кружились листья [1] падавшие с клёнов [2] и [3[ ус- тилая ковром землю [4] шуршали под колёсами машин. 1) 1, 3, 4 2) 2, 3 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 4 Укажите предложение, в котором допущена грамматическая ошибка. 1) Падавшие капли с деревьев ударяли по нежным лепесткам розы и при- бивали их к земле. 2) Согласно приказу командующего полк прибыл на полигон. 3) Взяв в руки книгу, Слава по обложке угадал её содержание. 4) Войдя в автобус, мальчик заплатил за проезд. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Используя различные средства речевой выразительности, … 1) нам интереснее читать текст. 2) достигается эмоциональность и образность описания. 3) текст становится эмоциональнее, ярче. 4) автор делает текст живым, ярким.

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