Помогите написать большое сочинение о Буджаке интересное и красивое
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Помогите написать большое сочинение о Буджаке интересное и красивое
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У этого термина существуют и другие значения, см. Буджак (Гагаузия).Буджа́к (укр. Буджак, болг. Буджак, рум. Bugeac, гаг. Bucak; в пер. с тур. bucak — «угол») — историческая область на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Дуная и Днестра, на востоке омывается Чёрным морем. На севере историческая граница Буджака проходила по Верхнему Траянову валу[1]. Включает в себя часть дельты Дуная. Исторически является частью более крупного, преимущественно степного макрорегиона, известного как Северное Причерноморье. Ныне включает в себя южные районы Молдавии и юго-западную часть Одесской области Украины. Характеризуется пёстрым национальным составом. Один из самых своеобразных регионов современной Украины и Молдавии в языковом, культурном, географическом отношениях.
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