Скоко будет 4-6+58+17+14 щ? незнаю я в 3 классе
Математика
Скоко будет 4-6+58+17+14 щ? незнаю я в 3 классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-6=-2 -2+58=56 56+17=73 73+14=87
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