Интерестные факты по пушкина. СРОООЧНО!
Литература
Интерестные факты по пушкина. СРОООЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С.Пушкин великий писатель который написал большое количество произведений. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. С раннего возраста Пушкин воспитывался в литературной среде. Отец его был, ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был поэтом. Дом Пушкиных посещали Карамзин, Жуковский, Дмитриев.
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