Интерестные факты по пушкина. СРОООЧНО!

Литература
Интерестные факты по пушкина. СРОООЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С.Пушкин великий писатель который написал большое количество произведений. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. С раннего возраста Пушкин воспитывался в литературной среде. Отец его был, ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был поэтом. Дом Пушкиных посещали Карамзин, Жуковский, Дмитриев. 
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