Интерестные факты по пушкина. СРОООЧНО!

Гость: Гость:

А.С.Пушкин великий писатель который написал большое количество произведений. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. С раннего возраста Пушкин воспитывался в литературной среде. Отец его был, ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был поэтом. Дом Пушкиных посещали Карамзин, Жуковский, Дмитриев.