Расстояние между городами а и б равно 63 км. Из города а в город б выехал велосипеди??т со скоростью 12 км/ч. Через 3ч после отъезда велосипедиста из города а в город б выехал мотоциклист, который догнал велосипедиста на рассто...
Математика
Расстояние между городами а и б равно 63 км. Из города а в город б выехал велосипеди??т со скоростью 12 км/ч. Через 3ч после отъезда велосипедиста из города а в город б выехал мотоциклист, который догнал велосипедиста на расстоянии 42км от города а. На каком расстоянии от города б будет велосипедист, когда туда приедет мотоциклист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За три часа велик проехал 12×3 =36 км. а 42 км он проехал за 42÷12=3,5 часа. значит скорость мотоцикла раз он за пол часа нагнал 42÷0,5=84 км/час. тогда из а в б он проедет за 63/84=0,75 часа( это 45 мин). значит у велика в дороге получилось 3 часа и еще 45 мин. тогда он всего проехал 3,75 * 12=45 км. когда мотоцикл доедет велосипед будет от города б 63-45=18 км.
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