С 1 по 21 сентября число жарких дней на столько превосходило число холодных,на скол??ко число холодных дней превосходило число теплых .Сколько жарких дней было в указанный период? 3;4;5;
Математика
С 1 по 21 сентября число жарких дней на столько превосходило число холодных,на скол??ко число холодных дней превосходило число теплых .Сколько жарких дней было в указанный период? 3;4;5;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 21 день. Обозначим - Х, Т и Ж. Х + Т + Ж = 21 Ж - Х = Х - Т Преобразовали второе. Ж + Т = 2*Х Подставили в первое 3*Х = 21 Х = 21:3 = 7 - холодных дней Ж + Т = 21 - Х = 14 Так как Ж<>T, то делим 14 на Ж= 5 - жарких дней - ОТВЕТ Т = 9 - теплых дней
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