С 14 ч до 16 ч грузовик ехал со скоростью 60 км/ч, а в 16 ч он увеличил скорость на 10 км/ч .Какое расстояние грузовик проехал с 14 ч до 18 ч ?

Математика

С 14 ч до 16 ч грузовик ехал со скоростью 60 км/ч, а в 16 ч он увеличил скорость на 10 км/ч .Какое расстояние грузовик проехал с 14 ч до 18 ч ?

Автор: Гость