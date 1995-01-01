С 14 ч до 16 ч грузовик ехал со скоростью 60 км/ч, а в 16 ч он увеличил скорость на 10 км/ч .Какое расстояние грузовик проехал с 14 ч до 18 ч ?

Математика
С 14 ч до 16 ч грузовик ехал со скоростью 60 км/ч, а в 16 ч он увеличил скорость на 10 км/ч .Какое расстояние грузовик проехал с 14 ч до 18 ч ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)16-14=2(ч) ехал со скоростью 60км/ч 2) 60*2=120(км) проехал за 2 часа 3)60+10=70(км/ч) скорость после увеличения 4)18-16=4(ч) ехал со скоростью 70 км/ч 5)70*4=280(км) проехал за 4часа 6) 120+280=400(км) проехал с 14ч до 18ч
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