С+15=69+28 как решить ?
Математика
С+15=69+28 как решить ?
Ответ(ы):
Гость:
С+15=97 Переместительное свойство, из одной части уравнения переносим число, поменяв при этом его знак, так чтобы в одной части была неизвестная, а в другой-числа с=97-15 с=82
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