С 2 станций одновременно навстречу друг другу вышли два поезда первый поезд проше?? до встречи 360 километров со скоростью 60 километров в час второй поезд шел со скоростью 64 километров час Какое расстояние пройдет до встречи ...
Математика
С 2 станций одновременно навстречу друг другу вышли два поезда первый поезд проше?? до встречи 360 километров со скоростью 60 километров в час второй поезд шел со скоростью 64 километров час Какое расстояние пройдет до встречи второй поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 км:60 км/час=6 час (шли поезда до встречи) (t=S:V) 64 км/час*6 час=384 км (S=Vt) Ответ: второй поезд прошел до встречи 384км
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