С 2 станций одновременно навстречу друг другу вышли два поезда первый поезд проше?? до встречи 360 километров со скоростью 60 километров в час второй поезд шел со скоростью 64 километров час Какое расстояние пройдет до встречи ...

Математика

С 2 станций одновременно навстречу друг другу вышли два поезда первый поезд проше?? до встречи 360 километров со скоростью 60 километров в час второй поезд шел со скоростью 64 километров час Какое расстояние пройдет до встречи второй поезд

Автор: Гость