С 3-го по 8) ребяткиии пли из) чертежи тоже здесь, нужно по ним... плиз,очень нужно..

Математика

С 3-го по 8) ребяткиии пли из) чертежи тоже здесь, нужно по ним... плиз,очень нужно..

Автор: Гость