С 3-го по 8) ребяткиии пли из) чертежи тоже здесь, нужно по ним... плиз,очень нужно..
Математика
С 3-го по 8) ребяткиии пли из) чертежи тоже здесь, нужно по ним... плиз,очень нужно..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.MN- средняя линия треугольник ABC. MN=1/2 AB MK-тоже средняя линия. MK=1/2 BC MN/MK=5/3 MN=5/3 MK MN+MK=1/2AB+1/2BC=1/2 (AB+BC)=1/2 ×48=24 MN+MK=MK+5/3MK=8/3MK 8/3MK=24 MK=24×3/8=9 MN=5/3 ×9=15 8. по т. Пифагора KН^2=(4кор5)^2+8^2=80+64=144 KН=12 высота проведенная к гипотенузе средне пропорционпльна отрезкам на которые ее делит. те АК=корень(ВК×КН) АК^2=ВК×КН 64=12×ВК ВК=64÷12=16/3 ВН=ВК+КН=16/3 + 12=54/3=18 остальные не вижу рисунка
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