С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса. Один из них ехал 3ч со скоростью 60км/ч.Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были авт...

Математика

С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса. Один из них ехал 3ч со скоростью 60км/ч.Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были автобусы за это время?

Автор: Гость