С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса. Один из них ехал 3ч со скоростью 60км/ч.Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были авт...
Математика
С автовокзала одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса. Один из них ехал 3ч со скоростью 60км/ч.Другой автобус за это время проехал на 30 км больше, чем первый. На каком расстоянии друг от друга были автобусы за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*3=180(км)- проехал первый автобус 2)180+30=210(км)-проехал второй автобус 3)180+210=390(км)-было расстояние между ними
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