С каким членом предложения соотносится подлежащее?

Русский язык
С каким членом предложения соотносится подлежащее?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее соотносится со сказуемым
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВЕСТИ ОЧЕНЬ НУЖНО ТОЛЬКО ТЕ СЛОВА КОТОРЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ ПОЖАЛУЙСТА ТО ЕСТЬ ВСЕ НО НЕ ТЕКСТОМ А ЧТО БЫ ЗАПИСАТЬ В СЛОВАРЬ ПОЖАЛ...
Ответить
Математика
Найти число x,если прибавление к x 13ти,полученная сумма будет на 27 меньше 50
Ответить
Математика
Округлите до десятых 21/1344.9 1.8/164.80 25/142.9 30/603.7 3.5/450 8.3/2724.9 6.6/3288.0
Ответить
Математика
На екскурсию в парк ученики пошли сначала на юг, а потом на запад, дальше на юго- за??ад. У каких направлениях они будут возвращатся?дайте прлный о...
Ответить
Математика
Помогите плиииииииииииииииииииииз
Ответить