С каким членом предложения соотносится подлежащее?
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С каким членом предложения соотносится подлежащее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее соотносится со сказуемым
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