С какой скоростью должен двигаться предмет,чтобы его продольная длина в состояни?? движения была втрое меньше его длины покоя?
Физика
С какой скоростью должен двигаться предмет,чтобы его продольная длина в состояни?? движения была втрое меньше его длины покоя?
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