С каждым глаголом составь и запиши два предложения ,поставив глагол:1)в пвелительную форму мн.ч. и 2) в форму 2-го лица мн.ч. настоящего или будущего

Гость: Гость:

Любые глаголы? Я возьму прыгать, лежать, смотреть. 1) Не прыгайте здесь, ребята. Не лежите на диване. Не смотрите в мою сторону. 2) Вы попрыгаете на батуте. Вы будете лежать на жезлонге. Вы будете смотреть шоу.