С каждым глаголом составь и запиши два предложения ,поставив глагол:1)в пвелительную форму мн.ч. и 2) в форму 2-го лица мн.ч. настоящего или будущего
Русский язык
С каждым глаголом составь и запиши два предложения ,поставив глагол:1)в пвелительную форму мн.ч. и 2) в форму 2-го лица мн.ч. настоящего или будущего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любые глаголы? Я возьму прыгать, лежать, смотреть. 1) Не прыгайте здесь, ребята. Не лежите на диване. Не смотрите в мою сторону. 2) Вы попрыгаете на батуте. Вы будете лежать на жезлонге. Вы будете смотреть шоу.
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