С краткой записью:3 Винтик и шпунтик пошли в двухдневный поход. в первый день они ??рошли 5,4 км, что составило 60% всего маршрута. Сколько км они должны пройти во второй день

Математика
С краткой записью:3 Винтик и шпунтик пошли в двухдневный поход. в первый день они ??рошли 5,4 км, что составило 60% всего маршрута. Сколько км они должны пройти во второй день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.4/60×(100-60процентов)=3.6
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