С краткой записью:3 Винтик и шпунтик пошли в двухдневный поход. в первый день они ??рошли 5,4 км, что составило 60% всего маршрута. Сколько км они должны пройти во второй день

Математика

С краткой записью:3 Винтик и шпунтик пошли в двухдневный поход. в первый день они ??рошли 5,4 км, что составило 60% всего маршрута. Сколько км они должны пройти во второй день

Автор: Гость