С одного участка собрали 8 одинаковых мешков картофеля а с другого 6 таких же мешков Сколько килограммов картофеля собрали со второго участка если из первого собрали 320 килограммов

Математика

С одного участка собрали 8 одинаковых мешков картофеля а с другого 6 таких же мешков Сколько килограммов картофеля собрали со второго участка если из первого собрали 320 килограммов

Автор: Гость