С одного участка собрали 8 одинаковых мешков картофеля а с другого 6 таких же мешков Сколько килограммов картофеля собрали со второго участка если из первого собрали 320 килограммов
Математика
С одного участка собрали 8 одинаковых мешков картофеля а с другого 6 таких же мешков Сколько килограммов картофеля собрали со второго участка если из первого собрали 320 килограммов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320÷8=40; 40×6= 240; 240+320=560 кг
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