С Первой грядки собрали 54 кг Огурцов а со второй 36 кг сколько потребуется ящиков ч??обы уложить собран и огурцы по 9 кг в каждый ящик. реши данную задачу с помощью одного выражения

Математика

С Первой грядки собрали 54 кг Огурцов а со второй 36 кг сколько потребуется ящиков ч??обы уложить собран и огурцы по 9 кг в каждый ящик. реши данную задачу с помощью одного выражения

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