С Первой грядки собрали 54 кг Огурцов а со второй 36 кг сколько потребуется ящиков ч??обы уложить собран и огурцы по 9 кг в каждый ящик. реши данную задачу с помощью одного выражения
Математика
С Первой грядки собрали 54 кг Огурцов а со второй 36 кг сколько потребуется ящиков ч??обы уложить собран и огурцы по 9 кг в каждый ящик. реши данную задачу с помощью одного выражения
Ответ(ы):
Гость:
(54+36):9=10- ящиков
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