С помощью дополнительной литературы выясни, когда Батый захватил некоторые крупные города России

Окружающий мир
С помощью дополнительной литературы выясни, когда Батый захватил некоторые крупные города России
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вообще он отаковал в 1223 году битва реке Калке Второй раз в 1237 году ( эту дату бери )
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