В классе 28 учащихся. Число девочек и мальчиков в классе относится как 3:4. Каким ста??ет соотношение учащихся, если в класс придут 4 мальчика?

Гость: Гость:

По условию в классе 3 части девочек и 4 мальчиков;1) 3+4=7частей 2) 28:7=4 чел. - 1часть; 3) 4мальчика пришло - это еще одна часть; мальчикав стало 5 частей; ответ: число девочек и мальчиков относится как 3:5))))