В классе 28 учащихся. Число девочек и мальчиков в классе относится как 3:4. Каким ста??ет соотношение учащихся, если в класс придут 4 мальчика?

Математика
В классе 28 учащихся. Число девочек и мальчиков в классе относится как 3:4. Каким ста??ет соотношение учащихся, если в класс придут 4 мальчика?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По условию в классе 3 части девочек и 4 мальчиков;1) 3+4=7частей 2) 28:7=4 чел. - 1часть; 3)  4мальчика пришло - это еще одна часть; мальчикав стало 5 частей; ответ: число девочек и мальчиков относится как 3:5)))) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1/5 часть тонны составляет___ц
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста! Номер 605.
Ответить
Химия
Друзья нужна лекция газообразные состояние вещества.
Ответить
Химия
C6h10o5 + i2 напишите формулу плиз
Ответить
Русский язык
Родительный падеж в предложении является...
Ответить