C6h10o5 + i2 напишите формулу плиз
Химия
C6h10o5 + i2 напишите формулу плиз
Ответ(ы):
Гость:
C ₆H ₁₀O ₅ + I ₂ = C ₆H ₁₀O ₄I + IO
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