Составить уравнение к задаче Вертолет преодолел расстояние 3150км за 7часов.За сколько часов вертолет преодолеет это расстояние,если его скорость увеличится на 180км/ч

Математика

Составить уравнение к задаче Вертолет преодолел расстояние 3150км за 7часов.За сколько часов вертолет преодолеет это расстояние,если его скорость увеличится на 180км/ч

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