Составить уравнение к задаче Вертолет преодолел расстояние 3150км за 7часов.За сколько часов вертолет преодолеет это расстояние,если его скорость увеличится на 180км/ч
Математика
Составить уравнение к задаче Вертолет преодолел расстояние 3150км за 7часов.За сколько часов вертолет преодолеет это расстояние,если его скорость увеличится на 180км/ч
Ответ(ы):
Гость:
1) 3150: 7=450(км/ч) 2)450+180=630(км/ч) 3)3150: 630=5(ч) Ответ: за 5часов.
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