На завод привезли в 1 ень 633 тонны и 600 кг свёклы, во 2 дееь в 2 аза меньше. Сколько сах??ра можно сделать из этой свёклы , если масса сахара составляет 1-6 (дроби) ассы свёклы?

Математика

На завод привезли в 1 ень 633 тонны и 600 кг свёклы, во 2 дееь в 2 аза меньше. Сколько сах??ра можно сделать из этой свёклы , если масса сахара составляет 1-6 (дроби) ассы свёклы?

Автор: Гость