На завод привезли в 1 ень 633 тонны и 600 кг свёклы, во 2 дееь в 2 аза меньше. Сколько сах??ра можно сделать из этой свёклы , если масса сахара составляет 1-6 (дроби) ассы свёклы?
Математика
На завод привезли в 1 ень 633 тонны и 600 кг свёклы, во 2 дееь в 2 аза меньше. Сколько сах??ра можно сделать из этой свёклы , если масса сахара составляет 1-6 (дроби) ассы свёклы?
Ответ(ы):
Гость:
Надо узнать сколько свеклы привезли во 2 день надо 633600:2=316т800кг потом узнать сколько всего свеклы 633600=316800=950т400кг а теперь узнаем сколько сахара 950400:6х1=158т400кг сахара
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