Во сколько раз 5 ч 50 мин больше, чем 7/12 ч?

Математика
Во сколько раз 5 ч 50 мин больше, чем 7/12 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 ч 50 мин = 5*60+50=350 мин 7/12 от 60 мин=(60/12)*7=35 мин 350/35=10 5 ч 50 мин больше в 10 раз, чем 7/12 ч
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