Первое яблоко весит 0,23 кг, второе - на 0,04 кг тежелее первого,а третья - на 0,14 кг тяже??ей второго. Найдите массутрех яблок, ответ округлите до десятых долей килограмма.
Математика
Первое яблоко весит 0,23 кг, второе - на 0,04 кг тежелее первого,а третья - на 0,14 кг тяже??ей второго. Найдите массутрех яблок, ответ округлите до десятых долей килограмма.
Ответ(ы):
Гость:
1) 0,23+0,04=0,27 кг-масса 2-ого яблока 2)0,27+0,14=0,41 кг масса 3-его яблока 3) 0,23+0,27+0,14=0,64 кг ≈ 0,6 кг масса трёх яюлок
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