Первое яблоко весит 0,23 кг, второе - на 0,04 кг тежелее первого,а третья - на 0,14 кг тяже??ей второго. Найдите массутрех яблок, ответ округлите до десятых долей килограмма.

Математика

Первое яблоко весит 0,23 кг, второе - на 0,04 кг тежелее первого,а третья - на 0,14 кг тяже??ей второго. Найдите массутрех яблок, ответ округлите до десятых долей килограмма.

Автор: Гость