Товар стоит 18.600 рублей скидка 25%, сколько будет стоить товар со скидкой? Как решать такие задачи?

Математика
Товар стоит 18.600 рублей скидка 25%, сколько будет стоить товар со скидкой? Как решать такие задачи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я решаю так: 18600р=100% 1%=186р 25%=186*25=4650р 18600-4650=13950
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Несколько предложений на тему:"Что я думаю о лошадях."
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки применения Для меня эти ... тыс. долларов как 20 копеек
Ответить
Алгебра
Среди восьмиклассников некоторые участвовали в олимпиаде по математике, а некоторые -- по обществознанию. Все те школьники, которые участвовали в о...
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите предложение по данной схеме [-=],[=-].
Ответить
Математика
Напиши число 2 тремя цифрами 4. Помогите, пожалуйста))) :^)
Ответить