Товар стоит 18.600 рублей скидка 25%, сколько будет стоить товар со скидкой? Как решать такие задачи?

Математика

Товар стоит 18.600 рублей скидка 25%, сколько будет стоить товар со скидкой? Как решать такие задачи?

Автор: Гость