Товар стоит 18.600 рублей скидка 25%, сколько будет стоить товар со скидкой? Как решать такие задачи?
Математика
Товар стоит 18.600 рублей скидка 25%, сколько будет стоить товар со скидкой? Как решать такие задачи?
Ответ(ы):
Гость:
Я решаю так: 18600р=100% 1%=186р 25%=186*25=4650р 18600-4650=13950
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