Среди восьмиклассников некоторые участвовали в олимпиаде по математике, а некоторые -- по обществознанию. Все те школьники, которые участвовали в олимпиаде по обществознанию не участвовали в олимпиаде по математике. Выберите ут...

Алгебра

Среди восьмиклассников некоторые участвовали в олимпиаде по математике, а некоторые -- по обществознанию. Все те школьники, которые участвовали в олимпиаде по обществознанию не участвовали в олимпиаде по математике. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. 1) Восьмиклассник, который участвовал в олипиаде по математике не участвовал в олимпиаде по обществознание. 2) Все восьмиклассники участвовали в олимпиаде либо по математике, либо по обществознанию. 3) Среди тех восьмиклассников, которые участвовали в олимпиаде по математике есть хотя бы один участник, который участвовал в олимпиаде по обществознанию. 4) Нет ни одного восьмиклассника, который участвовал и в олимпиаде по математике и в олимпиаде по обществознанию.

Автор: Гость