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Напиши число 2 тремя цифрами 4. Помогите, пожалуйста))) :^)
Математика
Напиши число 2 тремя цифрами 4. Помогите, пожалуйста))) :^)
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(4+4):4=2 первое действие в скобках
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