Помогите пожалуйста решить номер 4 и номер 6. Очень прошу.
Математика
Помогите пожалуйста решить номер 4 и номер 6. Очень прошу.
Ответ(ы):
Гость:
1)20:5=4(кг)-1 коробка с печеньем. 2)4*3=12(кг)-1 коробка с конфетами. 3)12*6=72(кг)-6 коробок с конфетами.
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