Найдите одно неверное утверждение. Большую роль в жизни славян играли дары леса-??ревесина,дичь,ягоды,мёд диких пчёл. 2)Селились славяне неподалёку от естественных водоёмов. 3)Славяне были хорошими земледельцами. 4)Мир прир...

Обществознание

Найдите одно неверное утверждение. Большую роль в жизни славян играли дары леса-??ревесина,дичь,ягоды,мёд диких пчёл. 2)Селились славяне неподалёку от естественных водоёмов. 3)Славяне были хорошими земледельцами. 4)Мир природы славяне считали живым и одушевлённым. 5)Славяне носили одежду из льна и шерсти. 6)Бога воды славяне представляли в виде человека с головой крокодила. 7)Основным строительным материалом у славян было дерево.

Автор: Гость