Исправьте, пожалуйста, ошибки! Загадкові, історії з приватного життя знаменитих ??юдей, які жили на український землі, та українців, рознесених по всьому світу. Історії кохання. Історії сходження на олимп слави, або несподіван...

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Исправьте, пожалуйста, ошибки! Загадкові, історії з приватного життя знаменитих ??юдей, які жили на український землі, та українців, рознесених по всьому світу. Історії кохання. Історії сходження на олимп слави, або несподівані повороти долі. "Гра долі" це фільм, який розкриває духовність справжньої української еліти. Автор і Ведуча цієї програми Наталка Сопіт. Талант перевтілення цієї молодої актриси дозволяє їй бути не лише коментаторам подій, але і вести роспоаідь від першої особи. Не можна сказати, що це не захоплює. На разі в цієї телепередачі ведуча розповіла глядачам про дуже талановиту письменницю, Ольгу Кобилянську, яка й на рівні з чоловіками досягла майстерності в літературному мистецтві. Як розповідають у програмі, Ольга народилася 27 листопада 1863 року у містечку Гура-Гумора. Батько, Юлиан Кобилянський, прийшов у цей далекій край з Галичини і дослужився до посади секретаря повітового суду. Мати Ольги, Марія Вернер, по батькові була німкенею, а по матері полькою. З любові та поваги до чоловіка вона вивчила українську мову і прийняла греко-католицьку віру. У сім'ї було семеро дітей. Усім своїм синов'ям Юліан Кобилянський дав гарну вищу освіту, тільки дівчата закінчили чотирирічну школу. В ті часи вважалось, що жінкам потрібно лише вміти господарювати і знайти гарного жиниха. Потім батько відправив Ольгу вчити укр. мову приватно. В кінці 1891 родина Кобилянськоі переізжає із села Димна в серце Буковини -Черневці. Перед майбутньою пісьменницьою відкривається новий світ, багатий для творчьої праці. Тут вона ходить коло прогресивної інтелигенції, знайомиться ближче з укр. літературним життям. Тоді були перші шляхи друкування своїх творів.

Автор: Гость