100 баллов помогите!!, 3 класс, Упражнение и 424

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100 баллов помогите!!, 3 класс, Упражнение и 424
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 ответ гвоздь Бьют Синонимы слова бить: колотить (отколотить, поколотить, приколотить), сечь, ударять, хлестать, стегать, бичевать, драться. Глагол,  несовершенный вид,  переходный, 1 спряжение Плачет Синонимы к слову "плакать": Печалиться, визжать, вопить, всплакнуть, всхлипывать, выплакать глаза, выть, глотать слезы, голосить, горевать, грустить... Глагол,  несовершенный вид,  непереходный, 1 спряжения Прячет Синонимы к слову "прятать":Скрывать, Хранить, беречь, делать секрет из чего, закрывать, замалчивать, недосказывать, приберегать, сберегать,  скрытничать, сохранять, таить, укрывать,умалчивать,  Прятать - глагол, несовершенный вид, переходный, невозвратный, I спряжение
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