100 баллов помогите!!, 3 класс, Упражнение и 424

Гость: Гость:

ответ гвоздь Бьют Синонимы слова бить: колотить (отколотить, поколотить, приколотить), сечь, ударять, хлестать, стегать, бичевать, драться. Глагол, несовершенный вид, переходный, 1 спряжение Плачет Синонимы к слову "плакать": Печалиться, визжать, вопить, всплакнуть, всхлипывать, выплакать глаза, выть, глотать слезы, голосить, горевать, грустить... Глагол, несовершенный вид, непереходный, 1 спряжения Прячет Синонимы к слову "прятать":Скрывать, Хранить, беречь, делать секрет из чего, закрывать, замалчивать, недосказывать, приберегать, сберегать, скрытничать, сохранять, таить, укрывать,умалчивать, Прятать - глагол, несовершенный вид, переходный, невозвратный, I спряжение