Помогите пожалуйста алгебру 10 класс

Гость: Гость:

2cos^2(3Π/2+x)=sin2x По формуле приведения: 2sin^2x=sin2x 2sin^2x=2sinxcosx sin^2x=sinxcosx sin^2x-sinxcosx=0 Разделим на sin^2x: 1-ctgx=0 -ctgx=-1 ctgx=1 x=Π/4+Πn, n€Z б) Решим с помощью двойного неравенства: -9Π/2<=Π/4+Πn<=-3Π -9Π/2-Π/4<=Πn<=-3Π-Π/4 -19Π/4<=Πn<=-13Π/4 -19/4<=n<=-13/4 n=-4 x=Π/4+Π*(-4)=Π/4-4Π=-15Π/4 n=-3 x=Π/4+Π*(-3)=Π/4-3Π=-11Π/4 n=-2 x=Π/4+Π*(-2)=Π/2-2Π=-3Π/2 n=-1 x=Π/4+Π(-1)=Π/4-Π=-3Π/4 Ответ: а) Π/4+Πn, n€Z; б) -15Π/4, -11Π/4, -3Π/2, -3Π/4