Решить задачу:каждый из трех покупателей купил 18 кг моркови,а четвертый-46кг.Все четверо купили___ц моркови?
Математика
Решить задачу:каждый из трех покупателей купил 18 кг моркови,а четвертый-46кг.Все четверо купили___ц моркови?
Ответ(ы):
Гость:
1)18×3=54(кг)-купили три покупателя 2)54+46=100(кг)=1(ц)-купили все четверо
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