В ларек привезли тетради. Когда продали 90 тетрадей, то осталась четвертая часть привезенных тетрадей, сколько всего тетрадей привезли в ларек?
Математика
В ларек привезли тетради. Когда продали 90 тетрадей, то осталась четвертая часть привезенных тетрадей, сколько всего тетрадей привезли в ларек?
Ответ(ы):
Гость:
90:3=30 Это одна четвертая 30*4=120 тетрадей привезли
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