В ларек привезли тетради. Когда продали 90 тетрадей, то осталась четвертая часть привезенных тетрадей, сколько всего тетрадей привезли в ларек?

Математика

В ларек привезли тетради. Когда продали 90 тетрадей, то осталась четвертая часть привезенных тетрадей, сколько всего тетрадей привезли в ларек?

Автор: Гость