Помогите написать 3-4 предложения о себе ! ( =

Гость: Гость:

Смотря на какую тему. Меня зовут Александр,мне 14 лет.У меня большая и дружная семья,в которой все друг друга любят и уважают.Я обожаю заниматься спортом,а именно футболом,ибо это замечательный вид спорта,в котором сконцентрированы все части тела.Я люблю животных и забочусь о них. Мягко говоря,текстик глуповат и "мало развит",но это всего-лишь 4 предложения,больше не написать,ну...это так,вкратце.