Несколько предложений на тему:"Что я думаю о лошадях."

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Самые красивые и грациозные животные - это лошади. Как же блестит их гладкая шерстка! Как играют мышцы! А грива развивается на ветру как морские волны! Стройные и сильные ноги изящно и с цокотом ступают по мостовой : цок - цок, цок - цок... Сила и мощь характера лошадей просто потрясают!