Несколько предложений на тему:"Что я думаю о лошадях."

Русский язык
Несколько предложений на тему:"Что я думаю о лошадях."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самые красивые и грациозные животные - это лошади. Как же блестит их гладкая шерстка! Как играют мышцы! А грива развивается на ветру как морские волны! Стройные и сильные ноги изящно и с цокотом ступают по мостовой : цок - цок, цок - цок... Сила и мощь характера лошадей просто потрясают!  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте знаки применения Для меня эти ... тыс. долларов как 20 копеек
Ответить
Алгебра
Среди восьмиклассников некоторые участвовали в олимпиаде по математике, а некоторые -- по обществознанию. Все те школьники, которые участвовали в о...
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите предложение по данной схеме [-=],[=-].
Ответить
Математика
Напиши число 2 тремя цифрами 4. Помогите, пожалуйста))) :^)
Ответить
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ЗАДАНИЕ НИЖЕ ( НА ФОТО )!!! НАДО СДЕЛАТЬ А) Г)
Ответить