Помогите пожалуйста информатика 5 класс Ваулина 132

Гость: Гость:

1) квадрат - вагон,кружок- цистерна,стрелка - тепловоз 2) тепловоз с 1 вагоном в тупик 3) грузовой состав влево за тупик 4) тепловоз с вагоном из тупика вправо 5) грузовой состав с двумя вагонами вправо за тупик 6) оцепить два вагона в тупике 7) грузовой состав влево за тупик 8) тепловоз забирает два вагона из тупика мне 5 поставили!!!