Один проход за 30 часов прошел 450 километров а другой за 40 часов 720 километров на сколько скорость 1 парохода больше скорости другого

Математика

Один проход за 30 часов прошел 450 километров а другой за 40 часов 720 километров на сколько скорость 1 парохода больше скорости другого

Автор: Гость