Один проход за 30 часов прошел 450 километров а другой за 40 часов 720 километров на сколько скорость 1 парохода больше скорости другого
Математика
Один проход за 30 часов прошел 450 километров а другой за 40 часов 720 километров на сколько скорость 1 парохода больше скорости другого
Ответ(ы):
Гость:
450:30=15 км/ч скорость первого парохода 720:40=18 км/ч скорость второго 18-15=3 км/ч Ответ: на 3 км/ч
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