1/10 часть килограмма составляет__г
Математика
1/10 часть килограмма составляет__г
Ответ(ы):
Гость:
100 грамм, если не ошибаюсь
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