Друзья нужна лекция газообразные состояние вещества.
Химия
Друзья нужна лекция газообразные состояние вещества.
Ответ(ы):
Гость:
Газы не имеют не формы не объема. Молекулы в газе имеют наибольшую свободу, то есть наибольшую энтропию. Газы имеют объем описываемый уравнением Менделеева-Клайпирона. Объем умноженный на давление =Количеству вещества умноженному на температуру и на газовую постоянную. Также есть сжижаемые и несжижаемые при нормальных условиях газы, то есть те, критическая точка которых ниже или выше комнатной температуры. При пропускании электрического тока через газы он передается и движением электронов, и движением ионов газа.
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