С помощью этимологического словарика установите происхождение слова вежливый . Каково его лексическое значение в русском языке? Подберите синонимы к слову вежливый. Используя словарик синонимов, составьте и запишите предложен...
Русский язык
С помощью этимологического словарика установите происхождение слова вежливый . Каково его лексическое значение в русском языке? Подберите синонимы к слову вежливый. Используя словарик синонимов, составьте и запишите предложения так, чтобы в них раскрывалась особенность лексического значения каждого синонима прилагательного вежливый
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