С помощью этимологического словарика установите происхождение слова вежливый . Каково его лексическое значение в русском языке? Подберите синонимы к слову вежливый. Используя словарик синонимов, составьте и запишите предложен...

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С помощью этимологического словарика установите происхождение слова вежливый . Каково его лексическое значение в русском языке? Подберите синонимы к слову вежливый. Используя словарик синонимов, составьте и запишите предложения так, чтобы в них раскрывалась особенность лексического значения каждого синонима прилагательного вежливый

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