С помощью интернета соберите информацию на тему праздники и развлечения знати в западноевропейских странах и на руси в средние века
История
С помощью интернета соберите информацию на тему праздники и развлечения знати в западноевропейских странах и на руси в средние века
Ответ(ы) на вопрос:
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XV-XVII века – период, когда в России интенсивно развиваются феодальные отношения. В то же время на развитие просвещения, духовную жизнь общества оказала негативное воздействие обстановка постоянного политического угнетения всех слоев общества во времена царствования Ивана Грозного, в эпоху Смутного времени. Неграмотность была присуща большей части населения, распространялись темные суеверия, происходило "огрубление" семейных нравов.К XV веку появляются новые формы досугового времяпрепровождения, связанные с развитием народной зрелищной культуры. В городах и селениях публику развлекали песнями, танцами, цирковыми номерами и шутками бродячие артисты скоморохи. К 30-м годам относится первое упоминание о "медвежьей потехе (уличным комедиям с участием медведей) и кукольном представлении. Зрелища или "позоры", как называла их отрицательно настроенная церковь, всегда собирали большое количество народаК XV веку в городах имелись харчевни, корчмы, позднее появились кабаки. Эти заведения помимо прямой своей функции также служили местом общения и развлечения горожан в свободные часы. Торговцы и ремесленники, закончив свой трудовой день, приходили в них, чтобы провести свободные часы.
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