Помагите 1 Задание Площадь участка,занятого пшеницей,равна 30га,просом-20га,а кук??рузой-10га.На каждом гектаре участков посеяли по 3ц пшеницы,по 4ц проса и по 2ц кукурузы.Сколько всего центнеров зерна посеяли? 2 Задание Дл...
Математика
Помагите 1 Задание Площадь участка,занятого пшеницей,равна 30га,просом-20га,а кук??рузой-10га.На каждом гектаре участков посеяли по 3ц пшеницы,по 4ц проса и по 2ц кукурузы.Сколько всего центнеров зерна посеяли? 2 Задание Длина участка прямоугольной формы равна 2км, а ширина-800м.Фермер заготовил 24ц сена с каждого гектара.На сколько коров хватит заготовленного сена,если для каждой из них нужно 2т сена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 30*3=90 2) 20*4=80 3)10*2=20 4) 90+80+20=190
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