Что такое pi в физике??плиз
Физика
Что такое pi в физике??плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В физике пи это значит что он всегда равен 3. 14
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