Что такое pi в физике??плиз

Физика
Что такое pi в физике??плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В физике пи это значит что он всегда  равен 3.  14
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