Сколько тесьмы нужно купить для обшивкискатерти,площадь которой равна 8мв квадра??е а длина 4 м?

Математика
Сколько тесьмы нужно купить для обшивкискатерти,площадь которой равна 8мв квадра??е а длина 4 м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! НУЖНО СДЕЛАТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"Зелёную иву увидишь повс??ду: в огородах, в садах, у проезжих дорог." И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ...
Ответить
Русский язык
Составте предложение с именем (именами) прилагательным(и) и разберите 1 имя прилаг??тельное как часть речи!!!! Плиз срочно надо...
Ответить
Русский язык
Словарные слова к словам :ученик, книга, дерево?
Ответить
Обществознание
Как заболеть?????Ответьте@_@
Ответить
Обществознание
Скажите пожалуйста как уговорить маму одной пойти гулять с друзьями. Весь мой кла??с гуляет один, одна я такая. Я с ней уже говорила на эту тему он...
Ответить