Сколько тесьмы нужно купить для обшивкискатерти,площадь которой равна 8мв квадра??е а длина 4 м?
Математика
Сколько тесьмы нужно купить для обшивкискатерти,площадь которой равна 8мв квадра??е а длина 4 м?
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