Сколько тесьмы нужно купить для обшивкискатерти,площадь которой равна 8мв квадра??е а длина 4 м?

Математика

Сколько тесьмы нужно купить для обшивкискатерти,площадь которой равна 8мв квадра??е а длина 4 м?

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