Словарные слова к словам :ученик, книга, дерево?
Русский язык
Словарные слова к словам :ученик, книга, дерево?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга-учебник Ученица-ученик Учитель-учительница
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