Патріотизм у вірші "Лебеді материнства"

Гость: Гость:

на думку автора, є величини духовні, не­змінні, сталі — це мати й Батьківщина: вибирати або зрікатися їх — ве­ликий гріх.Прості й щирі слова В. Симоненка торкаються серця кожного, ідеться про загальнолюдські цінності