Патріотизм у вірші "Лебеді материнства"
Українська література
Патріотизм у вірші "Лебеді материнства"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на думку автора, є величини духовні, незмінні, сталі — це мати й Батьківщина: вибирати або зрікатися їх — великий гріх.Прості й щирі слова В. Симоненка торкаються серця кожного, ідеться про загальнолюдські цінності
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